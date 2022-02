L'attacco nella notte

KIEV (UCRAINA) -Guerra in Europa. Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass. Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale.

DIRETTA

9:50 – La Russia attacca e in Ucraina suonano la sirena antiaeree VIDEO

9: 48 – L’attacco della Russia affossa le Borse

9:45 – Draghi condanna l’attacco della Russia

9:40 – Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato di “infliggere il massimo delle perdite” alle forze russe. Lo ha riferito il capo dell’esercito di Kiev.