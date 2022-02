Ucraina, oggi i negoziati con la Russia: “Prossime ore cruciali”

Notte di scontri dopo la minaccia del nucleare di Putin

E’ trascorsa la quarta notte di scontri in Ucraina e le prossime 24 ore potrebbero essere fondamentali. Atteso stamani l’avvio nella bielorussa Gomel dei colloqui tra Ucraina e Russia. Ma secondo media ucraini Minsk potrebbe presto affiancare le truppe russe. “Le prossime ore saranno cruciali”, ha detto Zelensky a Johnson. Nella notte nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv. Putin ordina “l’allerta del sistema difensivo nucleare”. Un’escalation “inaccettabile”, per gli Usa; “un’idea inconcepibile”, dice l’Onu. Oggi, inoltre, si svolgerà una nuova riunione del Consiglio di sicurezza, in cui “proporremo una tregua umanitaria per evacuare donne e bambini”: lo annuncia Di Maio. Biden sentirà oggi gli alleati, informa la Casa Bianca. Almeno 352 i civili uccisi dall’inizio dell’invasione russa, secondo Kiev. Fuggito dai domiciliari Medvedchuk, l’oligarca ucraino vicino a Putin. IN AGGIORNAMENTO