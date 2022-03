Ucraina, inferno nella notte: massacro di civili DIRETTA

A Kharkiv nella notte sono atterrati i paracadutisti russi. Secondo l'Onu sono almeno 136 e 13 i bambini morti finora

ROMA – Guerra in Ucraina, nuovo inferno nella notte: massacro di civili nell’offensiva russa. Oggi dovrebbero riprendere in Bielorussia, in una località al confine con la Polonia i negoziati interrotti 48 ore fa dopo il primo confronto di lunedì. Anche se sul tavolo negoziale ci sono ancora dubbi alimentati da alcune fonti ucraine che definiscono “improbabile un negoziato oggi”.

Intanto il bollettino di guerra si appesantisce di morti e feriti che nella notte sono stati provocati dagli scontri tra le milizie nelle varie città ucraine teatro della guerra tra Mosca e Kiev. I militari russi sostengono di aver conquistato la città strategica di Kherson, a sud dell’Ucraina.

12.00 – Le forze armate russe hanno lanciato un missile contro un condominio nei pressi dell’ospedale di Zhytomyr Pavlusenko – CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

10.40 – Il Papa, nell’udienza generale, ha ringraziato i polacchi: “Voi, per primi, avete sostenuto l’Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra.

10.00 – La banca russa Sberbank, sanzionata da Ue e Usa per l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, ha deciso di lasciare il mercato europeo.

9.40 – “Io sono animalista, tra Putin e qualsiasi animale c’è un abisso, quello atroce è lui”. Queste le parole del ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, che ieri sera era ospite a La7 della trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

9.30 – Almeno 21 persone sono morte e altre 112 sono rimaste ferite a causa dei colpi di artiglieria pesante russi sulla città di Kharkiv secondo quanto riferito dal sindaco della città a nord-est del Paese, dove nella notte sono atterrati anche gruppi di paracadutisti russi. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, ha detto all’emittente inglese Bbc che “il nemico russo ha subito perdite significative”.

9.27 – Secondo quanto riportato dall’esercito ucraino, i militari avrebbero attaccato un ospedale, mentre per le strade si registrano decine di scontri a fuoco. Nella notte un missile russo ha centrato un condominio a Zhytomyr, un centinaio di chilometri ad ovest di Kiev. Il missile si è schiantato a poca distanza dall’ospedale locale provocando quattro morti e tre feriti.

9.10 – Secondo l’Onu sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall’invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso. Tra i morti dovrebbero esserci 13 bambini. Ma secondo un portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, i morti reali dovrebbero essere molti di più.

9.00 – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto appello agli ebrei di tutto il mondo perché non restino in silenzio di fronte all’attacco russo all’Ucraina. “Mi sto rivolgendo ora agli ebrei nel mondo. Non vedete quello che sta succedendo? Per questo è importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non restino in silenzio proprio ora”, ricordando come “il nazismo è nato nel silenzio. Quindi, gridate la morte dei civili. Gridate per la morte degli ucraini”, ha esortato Zelensky che ha rincarato la dose affermando che “vogliono cancellarci tutti”.