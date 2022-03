Ucraina, Biden avverte: ‘Putin valuta uso di armi chimiche e biologiche’ DIRETTA

Sirene di allarme in quasi tutto il Paese

Biden torna ad avvertire che Putin sta valutando l’uso di armi chimiche e biologiche nella guerra in Ucraina. Il presidente Usa ha anche confermato l’uso da parte della Russia di missili ipersonici. Sale intanto la tensione tra Mosca e Washington, col rischio della rottura dei rapporti diplomatici: la Russia

protesta per gli “inaccettabili” commenti su Putin definito da Biden “un dittatore assassino e un criminale di guerra”. Mosca convoca l’ambasciatore americano Sullivan. LEGGI ANCHE: Putin e l’uso di missili ipersonici: “Li utilizzeremo ancora”

L’allarme in 17 regioni

Le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato stamattina in 17 delle 24 regioni dell’Ucraina, compresa quelle di Leopoli e Odessa. L’esercito di Kiev annuncia intanto di aver respinto le truppe russe e aver riconquistato Makariv, 60 km a ovest della capitale. Secondo le forze ucraine, gli invasori avrebbero

scorte solo per altri tre giorni. Sono almeno 925 i civili uccisi in Ucraina dall’inizio della guerra, secondo l’Onu.

Oggi Zelensky parla al parlamento italiano

Zelensky parlerà oggi in videocollegamento ai parlamentari italiani, riuniti a Montecitorio. Dopo il presidente ucraino interverrà anche Draghi. Non mancano però le voci critiche, fra chi ha chiesto che venga ospitato anche Putin e chi annuncia che diserterà la seduta: non ci saranno gli ex M5s di Alternativa, il leghista Pillon, la senatrice del misto Granato, la deputata forzista Giannone, quella pentastellata Segneri e Paragone.

LA DIRETTA

9.21 – Zelensky è tornato a proporre un incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, “con qualsiasi formato”, dicendosi disposto a discutere dello statuto delle repubbliche russofone ucraine e della Crimea e sottolineando che “senza questa riunione risulta impossibile capire veramente cos’è che (i russi) sono disposti a fare per fermare la guerra”. Ma per questo, ha spiegato, sono necessarie “garanzie di sicurezza” e la fine delle ostilità. “Una volta che quell’ostacolo sarà rimosso, parliamo”, ha aggiunto, precisando che comunque Kiev “non può accettare nessun ultimatum da parte della Russia” e qualsiasi accordo di pace dovrà essere sottoposto a referendum.

8.15 – Tutti i tecnici della centrale nucleare ucraina di Chernobyl, che erano rimasti bloccati nell’impianto e avevano dovuto continuare a lavorare senza interruzione dal giorno dell’arrivo delle truppe russe il 24 febbraio, hanno ottenuto il permesso di lasciare il sito. Ne dà notizia in un comunicato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), che dice di essere stata informata dalle autorità di Kiev.Metà dei tecnici erano potuti uscire due giorni fa, l’altra metà ieri, eccetto 13 di loro che non hanno voluto andarsene. Quelli che hanno smontato sono stati sostituiti da colleghi ucraini e nell’impianto sono rimaste in servizio guardie ucraine. Il danneggiamento di strade e ponti aveva finora ostacolato l’arrivo dello staff che doveva sostituire i colleghi.

8.00 – Presunte difficoltà dell’esercito russo troverebbero conferma nell’annuncio fatto stanotte dallo Stato maggiore ucraino, secondo il quale le forze armate di Kiev hanno riconquistato l’insediamento urbano di Makariv, 60 chilometri a ovest della capitale. “La bandiera ucraina è stata issata sulla città” e le forze russe sono state respinte, hanno detto i militari. Ieri sarebbe stato anche abbattuto un jet russo, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un video caricato nelle prime ore della notte su Telegram si è scagliato contro i piloti dei caccia di Mosca: “Hanno sicuramente il vuoto al posto del cuore, al posto dell’anima, al posto di tutto ciò che rende umani”, ha detto. L’esercito ucraino parla anche di 14 tank russi distrutti, insieme ad altri mezzi militari. Restano però in mano russa il corridoio terrestre con la Crimea e l’accesso al Mar d’Azov, rilevano le stesse fonti in un ultimo rapporto dal campo. Ma le scorte delle truppe russe finiranno “in tre giorni”, secondo lo stesso documento.