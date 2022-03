Ucraina, Kiev: ‘La Russia ritira le truppe intorno alla capitale’ – DIRETTA

Zelensky: "Pronti ad accettare lo stato di neutralità"

Dal campo arriva la notizia che la Russia ha ritirato le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative, secondo l’ultimo rapporto operativo dell’esercito ucraino. Lasciata anche la cittadina di Slavutych, abitata in gran parte dai lavoratori della centrale nucleare di Chernobyl.Le forze russe hanno lasciato la città di Slavutych, appena fuori dalla centrale nucleare di Chernobyl. Lo riportano i media internazionali, citando fonti locali. In un video postato online, il sindaco Yuri Fomichev ha dichiarato che le truppe di Mosca hanno completato il lavoro “che si erano prefissate di fare” e hanno lasciato Slavutych. Sabato le forze russe avevano preso il controllo della città e arrestato brevemente il sindaco. I cittadini erano scesi in piazza contro gli occupanti. Slavutych ospita principalmente i lavoratori necessari per mantenere operativa la centrale di Chernobyl, luogo del disastro nucleare del 1986.

Alla vigilia dei nuovi colloqui tra Kiev e Mosca, in programma domani e dopodomani in Turchia, il presidente Volodymyr Zelensky afferma di essere pronto ad accettare lo status di neutralità dell’Ucraina come parte di un accordo di pace con la Russia.“Lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato: siamo pronti ad accettarlo”.

La Germania valuta l’acquisto di uno scudo antimissile

La Germania sta valutando l’acquisto di un sistema di difesa antimissile per proteggersi da un potenziale attacco russo, ha affermato Olaf Scholz. Per il cancelliere tedesco inoltre la caduta di Putin “non è l’obiettivo della Nato e neppure del presidente americano”. La conferma arriva poi anche dallo stesso

Biden, che, a chi gli chiedeva se nel discorso pronunciato a Varsavia, in cui ha detto che Putin “non può restare al potere”, facesse riferimento a un cambio di regime in Russia, ha risposto “no”. Il segretario di Stato americano Blinken aveva frenato ieri sul cambio di regime. Macron si era smarcato da Biden, dopo

gli attacchi verbali a Putin definito “un macellaio” che non può governare.

LA DIRETTA

10.40 – L’amministratore delegato di Eni Descalzi annuncia: “Non pagheremo il gas russo in rubli.

9.35 – La Germania valuta l’acquisto di un sistema antimissile per proteggersi da un potenziale attacco russo, afferma Olaf Scholz. Per il cancelliere tedesco la caduta di Putin “non è l’obiettivo della Nato e neppure del presidente americano”.

9.20 – La Repubblica Ceca congela beni per milioni di euro appartenenti ai magnati russi colpiti dalle sanzioni Ue. Lo annuncia il primo ministro Petr Fiala, citato dai media internazionali. Fiala dice che il governo deve prendersi cura ora dei cittadini cechi che lavorano nelle aziende locali di proprietà degli oligarchi sanzionati, ma esclude l’idea di nazionalizzarle. Praga è l’ultima capitale europea ad annunciare di aver congelato i beni degli oligarchi russi a seguito delle sanzioni imposte dall’Ue contro Mosca per la guerra in Ucraina.

9.00 – Le truppe russe hanno attaccato stamattina la città di Rubizhne, nella regione di Lugansk, nell’est dell’Ucraina. Ci sono almeno un morto e un ferito. Lo annuncia il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai su Telegram. “Bombardamento mattutino a Rubizhne: abbiamo morti e feriti”, si legge nel post, riportato da Ukrinform. “Danneggiata una casa – aggiunge -, ritrovato il corpo di una vittima, il ferito è stato portato in ospedale in ambulanza. Il numero delle vittime è ancora in fase di definizione”.

8.30 – In un nuovo videomessaggio pubblicato sui social media, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina sta cercando la pace “senza alcun indugio” e si dice pronto ad accettare lo status di neutralità. Aggiungendo che l’obiettivo “ovvio” di Kiev è il ripristino di una vita normale per il Paese. Il prossimo round di colloqui tra Ucraina e Russia si svolgerà domani e dopodomani in Turchia.