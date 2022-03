Ikea chiude in Russia e viene preso d’assalto VIDEO

Il colosso svedese ha annunciato di aver sospeso tutte le sue attività

La Russia da più di una settimana attacca l’Ucraina e l’offensiva sembra non volersi fermare. Intanto, dopo le sanzioni in arrivo dall’Europa e non solo, le grandi catene stanno smobilitando e sono pronte ad andare via dello Stato guidato da Putin.

Il primo è stato il colosso svedese Ikea, che ha annunciato in un comunicato di aver sospeso tutte le sue attività sia in Russia sia in Bielorussia. Una decisione che interesserà circa 15 mila dipendenti.

