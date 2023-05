Il Cas fa marcia indietro, revocato l’appalto per l’antincendio

Dopo la denuncia del deputato del Pd Dipasquale

1' DI LETTURA

PALERMO – Il nuovo bando del Cas per il servizio antincendio sulle autostrade di sua competenza è stato revocato in autotutela. Lo dice il deputato regionale del Partito democratico, Nello Dipasquale, che ieri aveva sollevato il caso del nuovo appalto “identico a quelli precedentemente ritirati” e che sono stati all’origine delle recenti inchieste sul Consorzio autostrade siciliane.

La marcia indietro del Cas

“I vertici amministrativi del Cas parlano ora della necessità di dovere apportare ‘alcune modifiche al progetto mandato in gara a seguito di una rielaborazione e di nuove direttive fornite dall’ente’ – spiega Dipasquale – ed evidenziano la necessità di ‘apportare modesti aggiustamenti’ nei requisiti richiesti per allargare la platea dei possibili partecipanti”.

“Sono stato facile profeta”

“Ancora una volta – aggiunge – ho avuto ragione e sono stato facile profeta. Quel bando, così com’era stato progettato, e con quei criteri stringenti, avrebbe finito per agevolare in maniera spropositata l’operatore economico uscente. Il mio allarme è servito ancora una volta a riportare le cose sulla retta via. Auspico che i vertici amministrativi del Consorzio vogliano mettere in campo finalmente una gara per il servizio antincendio che apra davvero al mercato”.