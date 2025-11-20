Il crac del tour operator, sentenza ribaltata e assolto

Cade l'accusa di bancarotta fraudolenta

PALERMO – Sentenza ribaltata. La quarta sezione della Corte d’appello di Palermo ha assolto Mario La Dolcetta dall’accusa di bancarotta fraudolenta. In primo grado era stato condannato.

La Dolcetta era titolare della società fallita Ctamar srl, meglio conosciuta come Tobbogan Club.

Il crac del tour operator, sentenza ribaltata

Era il tour operator che dal 2000 al 2010 ha venduto in esclusiva i pacchetti di soggiorno presso l’hotel Città del Mare di Terrasini.

All’epoca tutte le prenotazioni passavano dalla Ctmar con fatturati annuali di svariati milioni di euro. Interrotta l’esclusiva la società aveva visto scendere sensibilmente le proprie entrate e così nel 2012 era stata posta in liquidazione, per poi essere dichiarata fallita nel marzo del 2018.

La Procura contestava a La Dolcetta, quale amministratore di fatto, di aver distratto i due rami d’azienda che componevano la società – l’agenzia di viaggi ed il tour operator – e di averli ceduti dissipando il valore di avviamento di oltre 150 mila euro.

In appello è passata la linea difensiva degli avvocati Marcello Montalbano e Claudio Livecchi. Secondo i giudici di secondo grado l’imputato non ha commesso il fatto.