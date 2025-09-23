 Il fisco assorbe 156 giorni di lavoro a causa di 2,5 mln di evasori
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il fisco assorbe 156 giorni di lavoro a causa di 2,5 mln di evasori

1 min di lettura

Il fisco assorbe 156 giorni di lavoro a causa di 2,5 mln di evasori

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI