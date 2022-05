Il Palermo in visita a Santa Rosalia FOTO – VIDEO

La squadra ha percorso parte dell'antica salita a piedi

Il Palermo calcio si è recato in visita al santuario di Santa Rosalia, percorrendo a piedi parte del vecchio percorso che conduce in cima a Monte Pellegrino. L’iniziativa, a pochi giorni dal rientro in campo dei siciliani in vista dei playoff di Serie C, è stata fortemente voluta dall’allenatore rosanero Silvio Baldini per il grande valore simbolico che il santuario ha per la città di Palermo. Anche il presidente Dario Mirri ha partecipato alla camminata, seguendo tutte le tappe fino al santuario insieme alla squadra. Presente anche lo staff tecnico, oltre all’intero organico guidato dal tecnico toscano.