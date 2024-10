L'equipaggio ha provato a prestare soccorso ma senza successo

NEW YORK – Tragico, ultimo, volo per un pilota. L’uomo era alla guida dell’aereo diretto da Seattle ad Istanbul, ma la morte è sopraggiunta e non gli ha permesso di tornare a casa dalla sua famiglia. A riferire della tragedia è Yahya Ustun, portavoce della Turkish Airlines, tramite X.

L’aereo era decollato ieri sera, martedì 8 ottobre, dalla città sulla costa occidentale degli Stati Uniti. “Il pilota del nostro Airbus 350, volo TK204 da Seattle a Istanbul, è collassato durante il volo”, ha spiegato il portavoce, secondo cui “dopo un tentativo fallito di prestare i primi soccorsi, l’equipaggio di volo ed il copilota hanno deciso di effettuare un atterraggio di emergenza”.

Il pilota 59enne, che lavorava per la Turkish Airlines dal 2007, è morto prima che l’aereo atterrasse. Non sono ancora chiari i motivi del decesso.

