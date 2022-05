Il reporter concorda il via agli spari ma la battaglia è finta VIDEO

La diretta tradisce il giornalista

Il racconto della guerra in Ucraina, in tempo reale, spesso può anche non raccontare i fatti come sono nella realtà. Un giornalista al seguito di un convoglio russo non si è accorto di essere già in onda. Il giornalista davanti a un semovente contraereo, con l’equipaggio nullafacente, in un silenzio idilliaco ha fatto un cenno agli artiglieri della mitragliera binata di cominciare a sparare verso le nuvole. E poi si lancia in una drammatica e agitatissima cronaca della “battaglia in corso nei cieli contro i micidiali droni”, scandita dalle raffiche alle sue spalle. Una grande messinscena scoperta immediatamente.