“Il Riciclo… la carta vincente” concluso il progetto che ha coinvolto le scuole

Coinvolti 800 studenti che sono stati premiati per il loro impegno

PALERMO – Si è concluso il progetto condiviso tra la Rap e l’amministrazione comunale “Il Riciclo…la carta vincente!”, che ha coinvolto 18 istituti scolastici palermitani e ben 800 studenti. L’evento conclusivo si è svolto questa mattina, giovedì 30 maggio, presso la villa roseto Rosa Balistreri di via Brigata Verona.

Il progetto di educazione ambientale, partito il 17 gennaio scorso, si era prefissato come obiettivo quello di sensibilizzare ed invogliare gli studenti e le rispettive famiglie a limitare lo spreco di risorse, ad assumere comportamenti rispettosi verso il proprio ambiente, ad effettuare un corretto conferimento dei rifiuti attraverso la pratica della raccolta differenziata.

Tra le scuole premiate, che hanno ricevuto un assegno simbolico di mille euro per l’acquisto di materiale didattico vi sono: l’I.C. Rita Levi Montalcini, che si è aggiudicato il premio per la realizzazione del “Miglior manifesto ambientale”. Gli alunni, sfruttando la creatività, hanno prodotto un elaborato grafico avente per tema il rapporto fra uomo e ambiente nel territorio di appartenenza, che esprima in modo efficace gli obiettivi del progetto.

Il premio di “Scuola più riciclona” è andato all’istituto Antonio Pecoraro che dallo scorso 1 marzo al 30 aprile ha raccolto 2.135 kg di carta e cartone con 670 allievi. Anche loro è stato consegnato l’assegno dal valore di mille euro per acquistare materiale didattico.

Alongi: “Teniamo la città pulita”

“Il rispetto per l’ambiente è fondamentale”, ha dichiarato Pietro Alongi, assessore all’igiene ambientale del comune di Palermo.

“Grazie al Pon metro abbiamo in cantiere l’acquisto di ulteriori mezzi, per un totale di 27 milioni di euro, che serviranno ad ampliare la raccolta differenziata nella parte sud della città, cioè Brancaccio e Oreto per coprire quasi al 100% la raccolta differenziata“.

“La città la teniamo pulita se tutti fanno la loro parte – ha concluso l’assessore -, se la Rap fa la sua parte così come i cittadini“.

Todaro: “Sorpreso dagli studenti”

“Ci teniamo moltissimo a questo evento”, ha spiegato il presidente della Rap Giuseppe Todaro.

“Quest’anno abbiamo implementato il numero di scuole rispetto allo scorso anno e speriamo di farlo ancora il prossimo anno. Iniziamo dalle generazioni future e cerchiamo di dare il massimo. Dobbiamo diventare una città civile, dobbiamo farla trovare pulita e civile anche ai turisti“.

“Rimango sempre sorpreso dall’attenzione che mettono gli studenti, che hanno idee particolari. Questi sono momenti belli“, ha concluso.