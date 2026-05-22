“Il sangue si dona, non si versa”: donazione ricordando Falcone

L’associazione San Marco Donatori Volontari Sangue aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana

CATANIA – Il valore della memoria può e deve trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà e cittadinanza attiva. Con questo intento anche per il 2026 la Regione Siciliana ha deciso di promuovere tre grandi giornate per la donazione del sangue che coincidono con tre date importanti nella memoria collettiva ossia il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, i tre anniversari delle morti dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino, tre grandi uomini che sono stati e saranno sempre esempio per l’intera collettività.

Nel loro ricordo, su decreto del presidente Schifani, queste tre giornate per la donazione possono e devono trasformarsi in un grande gesto di solidarietà: già nel primo anno l’iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 4 mila sacche di sangue, in un periodo importante prima dell’estate, quando si registra una forte carenza.

Raccogliendo l’iniziativa della Regione, l’associazione San Marco Donatori Volontari Sangue ha previsto per sabato 23 maggio l’apertura di tutti i centri di raccolta: sarà possibile donare dalle 07:30 alle 11:30 presso il Policlinico di Catania o presso la sede di via Ofelia.

“Ricordare non è un esercizio passivo di memoria, ma un impegno quotidiano” afferma il presidente dell’associazione cav. Giuseppe Mario Frezza che aggiunge: “con questa iniziativa della Regione possiamo dimostrare che l’eredità di Giovanni Falcone, ma anche quella di Paolo Borsellino e Rosario Livatino, vive nelle nostre azioni. Donare il sangue significa fare la propria parte per gli altri, specialmente in un momento in cui le scorte ematiche sono sempre al limite. È il nostro modo di dire di no all’indifferenza”.