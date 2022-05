In fiamme una fregata russa, Mosca: “Non vogliamo usare armi nucleari”

Ad annunciarlo è lo Stato Maggiore dell'esercito

Dalle forze ucraine arriva la comunicazione di aver colpito con un razzo una fregata russa, la Admiral Makarov. A renderlo noto è lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev – ma la notizia deve essere verificata – spiegando che sono in corso operazioni di soccorso con l’utilizzo di numerosi aerei e imbarcazioni. La fregata in fiamme nel Mar Nero, vicino all’isola di Zmiiny al largo della costa di Odessa, sembra sia stata colpita da un missile antinave Neptune e l’esplosione avrebbe causato un incendio a bordo, come ha scritto su Telegram il deputato popolare Oleksiy Honcharenko, citato dai media ucraini.

Secondo The Times l’Admiral Makarov insieme all’Admiral Essen, e con l’appoggio di due sottomarini, sarebbero state le principali navi coinvolte in un attacco ad Odessa a inizio aprile.