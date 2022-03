Inaugurata la nuova sede della polizia municipale di Palermo VIDEO

Un bene confiscato alla mafia diventa presidio di legalità

PALERMO – Un bene confiscato alla mafia che diventa presidio di legalità. Un segnale forte quello che arriva dall’Amministrazione Orlando, che concede alla polizia municipale di Palermo il palazzo di via Ugo La Malfa 72, da oggi ufficialmente la nuova sede del corpo di polizia.

Il trasloco dalla vecchia sede di via Dogali era iniziato nel 2018 e completato soltanto qualche settimana fa, oggi, dopo lavori di ammodernamento durante qualche anno, l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle più alte cariche cittadine e all’intero corpo di polizia.

Un grande gioia per tutta l’Amministrazione, ma anche per il comandate Vincenzo Messina che ha ricevuto dalle mani del sindaco la tessera preziosa del mosaico di Palermo.

Nella nuova sede che vanta ben sette piani sorge una centrale operativa che permette di monitorare h24 l’intera città che, a breve, vedrà l’installazione di nuove telecamere per allargare il raggio di azione.

“Una straordinaria sensazione – ha dichiarato con gioia il vice sindaco e assessore alla polizia municipale Fabio Giambrone -. Siamo dentro un palazzo confiscato alla mafia e non c’era occasione più bella di far venire qui il comando di polizia municipale, che oggi si trasferisce qui. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti gli uomini e le donne della polizia municipale per il lavoro che fanno ogni giorno nella nostra città. È un patrimonio della polizia municipale, ma anche della città di Palermo. C’è grande entusiasmo – ha concluso Giambrone -, oggi siamo tutti qui. io ho avvertito grande entusiasmo“.

Un grazie all’Amministrazione arriva dal comandate del corpo di polizia municipale Vincenzo Messina: “Il vice sindaco è stato vicino in questo periodo di transizione da via Dogali a via Ugo La Malfa. Assumentesi un significato particolare è presidio di legalità. Abbiamo una sede adeguata a quelle che sono le nostre funzioni quotidiane – ha concluso Messina -. Avremo una nuova centrale operativa con sistemi avanzati“.

“L’idea che in questa città abbiamo cercato di affermare è che occorre, certamente, rispettare la legge. Il corpo di polizia municipale è impegnato a garantire la sicurezza che non è alternativa ad altri diritti. In democrazia – ha dichiarato il sindaco Orlando – la sicurezza è un diritto dei diritti e il corpo di polizia municipale è al centro dei pensieri di tanti, anche delle critiche perché cerca di affermare i diritti“.