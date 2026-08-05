 Incendi, volontari della protezione civile del Friuli operativi in Sicilia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incendi, volontari della protezione civile del Friuli operativi in Sicilia

Protezione civile Friuli in Sicilia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
Il ringraziamento del governatore Schifani
REGIONE
di
1 min di lettura

PALERMO – Cinque squadre di volontari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia sono in Sicilia per potenziare il contrasto ai roghi. Un’attività avviata da alcuni giorni nell’ambito del progetto di gemellaggio Antincendio boschivo (Aib ) tra le due Regioni, con 32 persone suddivise in due turni dislocate nei due presidi strategici di Acquedolci (Messina) e Calatafimi Segesta (Trapani).

Ieri il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina, ha accolto il suo omologo del Friuli Venezia Giulia, Amedeo Aristei, in visita nell’Isola, e insieme sono stati ricevuti dal presidente della Regione, Renato Schifani, a Palazzo d’Orléans.

Leggi anche

Parifiche e rendiconti, piano della Regione per sbloccare il maxi-avanzo

La Sicilia che (non) vorrei. Sanità, politica, giovani: cosa non va

Palermo, De Luca accoglie Lentini e apre al dialogo con Varchi VIDEO

Il governatore ha voluto esprimere “un formale ringraziamento dell’intera Isola alla comunità e alla Protezione civile friulane per l’importante contributo fornito nelle attività di contrasto agli incendi boschivi sul territorio siciliano”.

Oggi è previsto un sopralluogo congiunto dei vertici della Protezione civile nei due campi operativi, dove si svolgerà un briefing sulle attività in corso e sul coordinamento degli interventi sul territorio per due settimane con i volontari friulani e le squadre siciliane. 

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI