Incendio all’azienda vivaistica: lo spettro dell’azione dolosa VIDEO

L'inferno è scattato nella tarda serata di ieri: l'intervento dei Vigili del fuoco e le indagini in corso.

RIPOSTO. Un incendio devastante che ha arrecato danni ingenti ad un’azienda vivaistica florida come la Piante Faro. Un danno che non è solo economico ma anche morale e che potrebbe essere scaturito una specifica pista: quella ignobile del dolo. Già, perchè tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri di Giarre figura, ed è impossibile da escludere, quella di un’azione mirata.

Tuttavia, si attende il corso delle indagini e le telecamere a circuito chiuso piazzate all’interno dell’azienda potrebbero già avere dato (o escluso) un riscontro in merito.

La ricostruzione dei fatti

I Vigili del Fuoco sono stati impiegati per tutta la notte. Dall’ufficio stampa della Sala operativa spiegano come attorno alle ore 23 di ieri “la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per un incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda vivaistica in via San Giuseppe, zona Carruba a Riposto. L’incendio ha interessato e danneggiato alcuni carrelli elevatori (tipo transpallet) parcheggiati all’interno dell’azienda.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme, oltre ai rimanenti carrelli elevatori, coinvolgessero anche due mezzi pesanti parcheggiati nelle vicinanze.

Non è stata segnalata la presenza di persone ferite e/o intossicate dal fumo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento”.



Ma ad essere distrutti dal rogo sono finiti anche diversi mezzi dell’azienda vivaistica.

Adesso, come detto, tocca agli inquirenti risalire alle origini di un incendio le cui dinamiche vanno nella direzione di una mano colposa.