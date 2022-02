Incendio su un traghetto dalla Grecia a Brindisi: passeggeri in salvo a Corfù

I passeggeri a bordo erano 288, messi tutti in salvo

CORFU’ – Un incendio è scoppiato sul traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines mentre viaggiava tra il porto di Igoumenitsa e Brindisi con a bordo 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio. Le fiamme sarebbero partite dalla stiva dove erano i Tir e i loro autisti.

La nave è stata evacuata e non risultano al momento feriti. L’incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell’isola di Corfù, a 9 miglia dalla costa. Delle 288 persone a bordo, 242 sono state messe in salvo su una motovedetta della Guardia di finanza che si trovava in quel tratto di mare e ora sono scese tutte a terra in salvo.