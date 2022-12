Incidente allo svincolo di Gazzi, furgone si ribalta dopo schianto con guardrail

Il conducente del veicolo è rimasto lievemente ferito

MESSINA – Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi. Un furgone si è ribaltato dopo aver urtato il guardrail a pochi metri dallo svincolo di Gazzi, in provincia di Messina, in direzione Catania. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 in tangenziale. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo sarebbe rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale sanitario del 118.