Grave incidente sull’A29, tir contro auto: sfonda le barriere

Chiuse entrambe le carreggiate. IN AGGIORNAMENTO - FOTO

1' DI LETTURA

PALERMO – Rocambolesco incidente sull’autostrada Palermo-Mazara, dove un tir ha travolto un’auto e ha poi sfondato le barriere, finendo sulla carreggiata opposta. E’ successo all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini.

Vigili del fuoco e polizia stradale sul posto

L’auto è andata completamente distrutta e chi era alla guida sarebbe rimasto incastrato nel mezzo. Per questo sul posto è in corso l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale: caos lungo tutta l’arteria autostradale e su entrambe le direzioni.

Traffico in tilt e uscite alternative

Lunghe code, infatti, si sono formate sia verso Trapani – a partire da Isola delle Femmine – che in direzione del capoluogo, rendendo complicato anche raggiungere l’aeroporto. Il traffico sta subendo pesantissimi rallentamenti. “A causa dell’incidente informano dall’Anasa – uscita obbligatoria allo svincolo di Carini per chi da Palermo procede verso l’aeroporto, percorso alternativo mediante SS113”. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118. (Foto web Nanny Restivo) In aggiornamento