Terribile incidente sulla Statale: c’è una vittima

La comunicazione è appena arrivata dall'Anas. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il traffico è deviato.

1' DI LETTURA

CALTAGIRONE – Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada statale 117bis “Centrale sicula”, all’altezza del chilometro 70, in territorio del Comune di Caltagirone, in provincia di Catania. Due veicoli si sono scontrati frontalmente e uno degli occupanti di un veicolo è morto. Lo comunica l’Anas. Almeno altre quattro persone sono rimaste ferite e sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, per portare le vittime più gravi negli ospedali di Caltanissetta e di Catania.

L’impatto tra un furgoncino e un mezzo pesante è stato violentissimo. Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gela. Il tratto della statale è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, e il traffico viene temporaneamente deviato su una strada limitrofa. Vengono date indicazioni agli automobilisti in loco. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino della strada e del transito.