Tragico incidente a Ficarazzi, perde la vita un automobilista

Sul posto 118, carabinieri e polizia municipale. In aggiornamento

Gravissimo incidente stradale a Ficarazzi, nel Palermitano. In un terribile impatto avvenuto intorno alle 14,30 in via Libertà ha perso la vita un uomo. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un 31enne: era alla guida di una Fiat Punto, ma per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per l’uomo non c’era già nulla da fare. Lo schianto si è infatti rivelato violentissimo. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale di Ficarazzi. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso. In aggiornamento