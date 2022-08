Incidente mortale sulla A1: perde la vita emigrante siciliano

L'uomo era originario della provincia di Messina.

FROSINONE – Schianto su A1: muore emigrante siciliano residente in Germania. L’uomo di 56 anni e’ morto la scorsa notte lungo la corsia nord dell’A1 in territorio di Paliano, nel nord della provincia di Frosinone.

La dinamica del sinistro

La notizia è stata riportata dall’agenzia Agi. L’uomo, originario della provincia di Messina, viaggiava a bordo di un’Audi diretto in Germania dove vive. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale in A1, ha perso il controllo della berlina ed è finito contro un tir.