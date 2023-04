Sambuca, incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: traffico in tilt

Coinvolti due veicoli. Non è chiara la dinamica

PALERMO – Tragico incidente sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca”. A scontrarsi sono stati due veicoli, in prossimità del km 68,600. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 60 anni di Menfi, nell’impatto è rimasto ferito, in maniera grave, un’altra persona.

Lo scontro tra due auto, una Peugeot e una Renault, è avvenuto nei pressi del bivio Misilbesi, in direzione di Santa Margherita Belice.

La vittima viaggiava in auto con la moglie, rimasta gravemente ferita, e il figlio. La strada è stata chiusa e il traffico deviato nelle arterie secondarie. L’elisoccorso è atterrato sulla carreggiata per prelevare un ferito grave per trasferirlo d’urgenza in un ospedale di Palermo. Resta da chiarire la dinamica dello scontro tra i due veicoli.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.