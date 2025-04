Incidente mortale sulla Statale 113 a Capo d’Orlando: c’è una vittima

Sul posto le forze dell'ordine e il personale Anas

CAPO D’ORLANDO – Incidente mortale a Capo d’Orlando. Scontro frontale tra due auto sulla Statale 113 Settentrionale Sicula.

Lo comunica l’Anas in una nota in cui si spiega che al momento la strada è stata chiusa nel tratto interessato. “A causa di uno scontro frontale tra due autovetture – si legge nel comunicato dell’Anas -, è al momento chiusa la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 106,900 ed in entrambe le direzioni, in località Capo d’Orlando (ME). Il traffico è indirizzato su viabilità locale. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta”.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, l’elisoccorso e tre ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.