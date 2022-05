Incidente, scontro mortale tra due moto: chi era la vittima

L'uomo era alla guida quando si è scontrato con un 27enne, ora ricoverato

CATANIA – Si chiamava Salvatore Arcidiacono e faceva il bracciante agricolo il 55enne morto due notti fa in uno scontro tra due moto, a Giarre, in via Finocchiaro Aprile. Nell’incidente è rimasto ferito anche un 27enne di Mascali, attualmente ricoverato all’ospedale di Acireale.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Giarre Arcidiacono era sulla sua moto quando, immettendosi in strada, è arrivato l’altro motociclista e c’è stato l’impatto. Il 55enne è morto prima che arrivassero i soccorsi, lascia una moglie e due figli.