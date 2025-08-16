 Un 19enne ha perso la vita dopo l'incidente in provincia di Siracusa
Incidente stradale in provincia di Siracusa, morto un 19enne

I sanitari arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso
PRIOLO (SIRACUSA) – Un ragazzo di 19 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo strada provinciale 95, tra Priolo e Melilli, in provincia di Siracusa.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, si trovava a bordo di una motocicletta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto e l’impatto sull’asfalto è stato molto violento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

