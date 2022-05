Le immagini del rocambolesco incidente sull'autostrada Palermo-Mazara

L’incidente ha provocato feriti e lunghe code sulla A/29. In base ad una prima ricostruzione, il conducente del mezzo pesante, che viaggiava verso Palermo, sarebbe prima finito contro l’auto, che lo precedeva, travolgendo subito dopo la barriera.

Le indagini sull’incidente

A quel punto ha terminato la sua corsa invadendo la carreggiata opposta, in direzione Trapani. Per fortuna nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, ma ulteriori accertamenti sono in corso