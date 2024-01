Incidente nel Palermitano, interviene l’elisoccorso: chiusa la statale 121

Un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati

VILLAFRATI (PALERMO) – Incidente stradale a Villafrati, in provincia di Palermo. Una persona è rimasta ferita dopo uno scontro avvenuto lungo la strada statale 121 “Catanese”, la Palermo – Agrigento.

Scontro tra un’auto e un mezzo pesante

L’incidente è avvenuto al chilometro 232 della strada statale. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, un occupante dell’autovettura è rimasto ferito, è stato prelevato con l’elisoccorso per essere trasportato all’ospedale Civico di Palermo. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico ma poi l’Anas ha risolto la situazione nel giro di qualche ora.