Innovazione e crescita, Next04 “sbarca” a San Giovanni la Punta

Presente anche l'assessore regionale, Messina

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Next04 dopo Roma approda a San Giovanni La Punta. L’azienda di distingue nel campo dell’Information Technology per i suoi servizi di Data Management.

Specializzata nello sviluppo e nella gestione della trasformazione digitale, Next04 offre servizi di consulenza, progettazione e sviluppo software, gestione infrastrutturale e supporto tecnico, oltre che audit e testing per garantire la protezione completa dei sistemi aziendali.

L’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Andrea Messina, ha evidenziato: “Fa piacere partecipare al battesimo di un’azienda che, col nostro orgoglio, ha scelto San Giovanni La Punta per la sede della propria attività. Sono giovani e intraprendenti in un settore innovativo e tecnologico che sicuramente rappresenta una crescita economica per il nostro territorio e un esempio da seguire”.

Il CEO di Next04, Carlo Testa, ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Il panorama cambia e il viaggio continua. Questa nuova sede non è solo un edificio, ma il simbolo del nostro impegno continuo verso l’innovazione e l’eccellenza, realizzata con il contributo e la competenza di chi ha messo la propria esperienza e la propria visione a disposizione delle nuove generazioni.

Il nostro team è composto da giovani di età media inferiore ai 30 anni, e questo è un importante segnale del fatto che in questa terra si può restare e ci si può realizzare. Qualcuno è già tornato per lavorare con noi e questo ci riempie di orgoglio”.