Intercettazioni tra avvocati e assistiti, protesta davanti al tribunale di Catania

Tamburino: "Violato il diritto di difesa". Proclamato lo sciopero

CATANIA – Manifestazione questa mattina davanti al tribunale di Catania nell’ambito della settimana di astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane. All’iniziativa hanno aderito gli avvocati penalisti catanesi, che si sono riuniti davanti all’ingresso del Palazzo di giustizia per poi proseguire con un dibattito nella sala dell’adunanza.

Al centro della protesta la vicenda delle intercettazioni di colloqui tra alcuni avvocati e i loro assistiti nel carcere di Perugia, ritenuta dall’Unione delle Camere Penali una grave violazione delle garanzie difensive.

“È stato violato un principale diritto di difesa, quello della segretezza dei colloqui tra l’avvocato e il proprio assistito. Ancora più grave è che ciò sia avvenuto all’interno di un carcere”, ha dichiarato Tommaso Tamburino, presidente della Camera Penale “Serafino Famà” di Catania.

Secondo Tamburino, la normativa prevede che, qualora venga intercettato per errore un avvocato, l’attività debba essere immediatamente interrotta e le registrazioni distrutte. “Nel caso di specie questo non è avvenuto. Per la gravità dei fatti abbiamo deciso di astenerci dalle udienze per un’intera settimana”, ha aggiunto.