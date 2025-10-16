Intesa Sanpaolo, i clienti non potranno vedere le carte per 24 ore

ROMA – I clienti di Intensa Sanpaolo hanno ricevuto un nuovo avviso nella loro app che li avvisa dell’indisponibilità della carta. Nel testo della notifica viene spiegato che dalle 17 di venerdì 17 ottobre fino alle 18 di sabato 18 ottobre le carte collegate ai conti bancari “potrebbero non essere visibili” a causa di una attività di manutenzione.
La non visibilità non significa che le carte non potranno essere utilizzate. Il problema sarà per gli utenti che vogliono creare nuove carte virtuali, perché non potranno farlo.
Il messaggio da parte di Intesa
Gentile cliente, a causa di attività di manutenzione le carte potrebbero non essere visibili a partire dalle ore 17 di venerdì 17 ottobre fino alle ore 18 di sabato 18 ottobre. Durante tale periodo non sarà quindi possibile creare carte virtuali ma sarà comunque garantito l’uso delle carte fisiche ce di tutte le carte virtuali create precedentemente.