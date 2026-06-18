Sul posto la polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità

REGGIO EMILIA – Tragico incidente alle 14 di oggi, giovedì 18 giugno, in via Magenta, all’incrocio con via Zanichelli, nei pressi del ponte sul Crostolo di via Dalmazia. Nello scontro ha perso la vita un bimbo di 11 anni.

La ricostruzione dell’incidente

Il bambino di 11 anni è stato travolto dal camion della nettezza urbana, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ed è finito violentemente a terra. In quel momento passava di lì in auto un operatore sanitario fuori servizio che gli ha praticato il massaggio cardiaco. Nel frattempo sono arrivate immediatamente un’ambulanza e un’automedica.

Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova. È successivamente morto. Sul posto la polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

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