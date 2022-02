Isola delle Femmine, fognatura sversa in mare VIDEO

Cattivo odore e acqua putrida

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – Nel lungomare di Isola delle Femmine vi è un tombino che da mesi riversa acqua putrida, maleodorante con residui di carta igienica sulla strada e sulla spiaggia, dove ormai si è creato un rigagnolo che si riversa direttamente in mare.

In questa strada numerose persone e bambini si riversano a passeggiare, fare jogging e tutte le attività concerni al godimento delle belle giornate in spiaggia, se non fosse per questo scempio ambientale e acque dall’odore nauseabondo, a cui la gente sembra ormai rassegnata a questo spettacolo.

La speranza dei cittadini che è prima della stagione estiva tutto possa essere rimesso a posto.