Italia-Macedonia, gara da dentro o fuori: in palio il Mondiale

La vincente sfiderà la vincente tra Portogallo e Turchia

PALERMO – Come una finale, dentro o fuori. Si presenta così la gara Italia-Macedonia del Nord al “Renzo Barbera“ di Palermo, valida per la semifinale playoff, davanti più di 30 mila spettatori e per la prima volta, dopo due anni, con la capienza al 100%.

L’Italia campione d’Europa vuole riscattare i passi falsi che l’hanno portata a dover disputare questa gara. La vincente tra le due squadre in campo nel capoluogo siciliano sarà chiamata a sfidare la vincente tra Portogallo e Turchia.

Mancini si affida al consueto 4-3-3. In porta Gianluigi Donnarumma, davanti a lui Florenzi ed Emerson sulle fasce, coppia centrale formata da Mancini e Bastoni; in mediana ancora il doppio mediano cioè la coppia Jorghino-Verratti con Barella sul centro destra. In avanti il trio formato da Insigne, Immobile e Berardi.

Gli avversari in campo con il 4-5-1 che può trasformarsi e diventare 4-4-2. A difesa dei pali Dimitrievski; pacchetto difensivo con S.Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Nikolov; sull’esterno destro graviterà Trajkovski, pronto ad affiancare la punta M.Ristovski.

PRIMO TEMPO:

Primo pallone della sfida è dell’Italia che, con la casacca azzurra, pantaloncini bianchi e calzettoni blu, attaccheranno da sinistra verso destra; dal lato opposto la Macedonia in completo totalmente rosso.

Pronti via subito fallo su Berdardi da parte di Alioski che lo atterra senza pensarci due volte. Inizio aggressivo degli azzurri che cercano subito di sfondare sull’out destro. Primo tiro verso lo specchio si registra al 3’, sono i Campioni d’Europa a provarci con l’ex Palermo Emerson che è poco preciso. Continuano a spingere i ragazzi di Mancini cercando lo sbocco, la Macedonia resta molto guardinga con le linee strette e concedendo poco spazio.

Il pubblico di Palermo si fa sentire, spinge gli azzurri che cercano lo spiraglio per far male alla Macedonia, ma la cosa non è semplice e al 23′ si è ancora sul risultato di 0-0.

Altro tiro verso la porta della Macedonia, al 25’ è Verratti che ci prova e anche lui, come Emerson, sbaglia la mira.

Clamorosa occasione per gli azzurri al minuto 30, con la porta della Macedonia praticamente spalancata. Errore del portiere Dimitrievski che prova la costruzione dal basso, sbaglia il passaggio per il compagno e favorisce Berardi che si sistema la sfera e calcia, ma l’estremo difensore era già rientrato tra i pali.

Errore in fase di disimpegno da parte di Mancini. Il difensore azzurro al 40′ sbaglia lo stop favorendo la ripartenza in contropiede di Churlinov, il numero 11 macedone conduce la sfera fino al limite dell’area dove viene fermato in scivolata da Florenzi.

Al 45′ il primo vero tiro del match. Trajkovski prova un diagonale per sorprendere Donnarruma, l’estremo difensore del PSG blocca senza problemi. La prima frazione di gara si conclude con 1′ di recupero e con il risultato di 0-0. Gli azzurri possono recriminare per qualche errore di troppo, con gli ospiti che hanno cercato in tutti i modi di difendersi, così come si aspettava il ct azzurro alla vigilia.

SECONDO TEMPO:

Si riparte con gli stessi ventidue della prima frazione di gioco. Primi minuti della ripresa sembrano una fotocopia dell’inizio del match. Italia che spinge e Macedonia tutta dietro la linea della palla.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi. Ct: Mancini

MACEDONIA del NORD (4-5-1): Dimitrievski; S.Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Nikolov; Trajkovski, M.Ristovski. Ct: Milevski.

Arbitro: Clement Louis Jean Turpin (FRA); Guardalinee: Nicolas Cryil Maurice Danos (FRA), Cryil Gringore (FRA); IV UOMO: Benoit Jean Bastien (FRA)