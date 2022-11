La Russia: il Regno Unito ha coordinato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream

Il Cremlino minaccia ritorsioni

Il Cremlino accusa il Regno Unito di aver ‘diretto e coordinato’ il sabotaggio al gasdotto Nord Stream. ‘I nostri servizi di intelligence hanno le prove, valuteremo la risposta’, ha detto Peskov. Accuse che Londra respinge seccamente: ‘Fanno parte del manuale di distrazione dalla realtà usato dal Cremlino’, replica un portavoce del premier Sunak.

‘Pronti a usare il nucleare per le regioni annesse’, afferma Medvedev. ‘Non escludo’ che l’Italia abbia mandato in Ucraina uomini oltre alle armi, ha detto al canale tv Oval media l’ambasciatore Razov. L’intervista è stata rilanciata sui canali social dell’ambasciata russa a Roma. Poi la stessa ambasciata ha precisato in una nota che Razov si riferiva ‘ai cannoni e non agli uomini’.