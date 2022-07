La suora divide ragazze che si baciano e inveisce “È il diavolo” VIDEO

Il fatto è accaduto a Napoli durante la ripresa della scena di un film

‘Irruzione’ di una suora durante la registrazione di una scena della serie tv ‘Mare Fuori’. Le protagoniste Serena De Ferrari e Kyshan Wilson si stavano baciando, così come prevede il copione, durante il bacio, però, la scena è stata interrotta da una suora che passava di lì e che si precipita sulle due attrici: “Che fate, che fate?”, domanda loro, mentre le separa. Le due accennano un sorriso, imbarazzate, mentre fuori campo si sente qualcuno che dice: “Stiamo lavorando”. La suora, però, non sente ragioni: “È il diavolo“. E si fa il segno della croce prima di andare via.