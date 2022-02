Catania, la tragedia a scuola: “Bianca sempre con noi” VIDEO

Il messaggio dei ragazzi della Scuola Cavour

“Per sempre con noi, ciao Bianca”. Da ieri questo striscione campeggia davanti alla Scuola Media Cavour di Catania, teatro del fatale malore che ha colpito la compagna dodicenne. Un arresto cardiaco che ha compromesso anche l’attività cerebrale della studentessa, purtroppo dichiarata morta sabato scorso al Garibaldi Nesima dove è stata trasportata giovedì dopo che si è sentita male. I genitori della giovanissima hanno detto sì all’espianto degli organi, che hanno permesso di salvare altre vite.

Ieri a Butera, in provincia di Caltanissetta, si è svolto il funerale nella suggestiva Chiesa di San Rocco.

Sulla pagina facebook della scuola, la dirigente scolastica Maria Gabriella Capodicasa ha lasciato un commovente messaggio dedicato alla piccola Bianca.

“Dolcissimo Angelo, ci hai lasciato con lo sgomento e il rammarico di non aver potuto fare di più per rimanere qui con noi. Sarà indelebile il ricordo dei tempestivi soccorsi da parte di tutti noi, la corsa in ospedale insieme alla speranza di poterti rivedere da lì a qualche giorno. Non avremmo mai immaginato di trovarci a scrivere queste righe… E’ così difficile! Sei andata via in silenzio, così come era tuo stile, riservato e garbato, ti ricorderemo sempre e rimarrai nei nostri cuori e nei cuori di tutta la comunità scolastica dell’I.C. Cavour. Solo la consapevolezza che, alzando gli occhi potremmo vederti lassù come un angelo a cui rivolgere le nostre preghiere, ci aiuterà ad affrontare questo momento doloroso e a darci pace”.

