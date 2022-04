L’addio a Letizia Battaglia, la figlia: “È in ognuno di voi” VIDEO

L'estremo saluto all'artista palermitana

L’addio a Letizia Battaglia nella camera ardente allestita a Palazzo delle Aquile si è concluso questa mattina con il commosso ricordo della figlia Shobha, che ha ripercorso gli ultimi momenti di vita della grande fotografa palermitana: “Fino all’ultimo mi ha chiesto di fotografarla, io non volevo ma lei mi diceva che dovevamo raccontare la verità. Questa era Letizia”.

Nel ringraziare tutti i presenti, Shobha ha chiesto di scriverle per raccontare tutti i ricordi e gli aneddoti legati alla madre, dai quali vorrebbe trarre un libro: “Lei ha sofferto tantissimo ma questa è la sua rinascita, la sua Pasqua, la sua resurrezione. Vedervi qui tutti con qualcosa di lei nel suo cuore. È un seme, lasciamolo crescere dentro di noi come una speranza, come la bellezza che lei amava tanto”.

Al commiato, prima che il feretro sia portato a Cosenza per essere cremato, era presente anche il sindaco Leoluca Orlando, grande amico di Letizia Battaglia. “Avete iniziato insieme la vostra storia e adesso tu finisci il tuo mandato”, ha detto Shobha al primo cittadino. “È la vita – ha risposto Orlando – che lei amava tanto”.