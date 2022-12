Ladri in azione nel Palermitano, portata via cassaforte con 20mila euro

I proprietari di casa erano usciti e al ritorno hanno trovato questa sgradita sorpresa

BALESTRATE (PA) – Ladri in azione in pieno giorno a Balestrate, nel palermitano. Sono entrati in un appartamento nel centro storico ed hanno rubato denaro per circa 20 mila euro. Soldi che si trovavano in una cassaforte che è stata scardinata ed è stata portata via. I proprietari di casa hanno sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Partinico.

Al loro rientro si sono accorti della sgradita sorpresa ed hanno subito lanciato l’allarme. Il colpo è stato messo a segno in via Marconi, strada centrale del paese. I carabinieri hanno già avviato le indagini per cercare di risalire agli autori.