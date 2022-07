Lagalla in via D’Amelio: il suo messaggio e le polemiche VIDEO

Il primo cittadino sul luogo della strage in occasione dell'anniversario. L'intervista

“La memoria? Non vale solo come ricordo, ma come cosapevolezza del cambiamento che quelle stragi e quei morti hanno provocato, per ribadire un nuovo rifiuto alla mafia”. Il neo sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si è recato in via Mariano D’Amelio in occasione dell’anniversario della strage in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della polizia di Stato.

Le polemiche

E sulle polemiche di oggi risponde: “Ognuno ha le proprie opinioni, ognuno di noi deve però essere consapevole di avere la coscienza a posto e di conseguenza sapere da che parte stare”. LEGGI ANCHE: Borsellino, tutti chiedono la verità che ancora non c’è