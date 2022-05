Lagalla: le polemiche sulla mia candidatura sono strumentali

E a riguardo del fatto che un parente della moglie sia un boss, ha aggiunto: "Non l'ho mai conosciuto".

PALERMO – “Spero che le polemiche attorno alla mia candidatura non inficino sul risultato delle elezioni. Sono estraneo a tutti questi argomenti di cui si fa un uso strumentale: nessuno mi ha indicato. Sono partito primo e solo in questa campagna elettorale. Forza Italia e Cuffaro sono arrivati per ultimi. Come è stato dimostrato dalla mia vita sono un uomo libero, autonomo. Tutto quello che ho fatto è trasparente”. Lo ha detto il candidato sindaco del Centrodestra Roberto Lagalla a margine di un evento elettorale di Forza Italia. E a riguardo del fatto che un parente della moglie sia un boss, Lagalla ha aggiunto: “Non l’ho mai conosciuto, con mia moglie ci siamo conosciuti dopo”.