Lagalla: “Volontà positiva, ora parola ai leader dei partiti, grazie a Fi”

Il candidato su cui potrebbe convergere tutto il centrodestra

PALERMO – “Ho registrato una positiva e convergente volontà a trovare soluzioni unitarie”. Sono le prime parole di Roberto Lagalla, candidato sindaco di Palermo sul quale potrebbe convergere tutto il centrodestra. “Saranno i segretari dei partiti – aggiunge il candidato – ad annunciare tra qualche ora chi sarà il candidato unico del centrodestra a Palermo”.

Ho letto le dichiarazioni di FI che vanno nella logica di quella annunciata soluzione unitaria che ieri era stata disegnata all’interno della riunione protratta sino a tarda sera – continua l’ex Rettore -. Non posso che attendere la composizione complessiva del quadro, ringrazio FI e il presidente Gianfranco Miccichè che conferma la volontà di avvicinamento. Sono certo che nelle prossime ore si potrà definire tutto e se dovesse essere confermata la mia designazione come candidato sindaco unitario del centrodestra non potrei che esserne contento”. Guarda il video completo