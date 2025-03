Il piccolo ha chiamato il 112 ed usato una frase in codice

LATINA (ROMA) – “Pronto, vorrei ordinare delle pizze“, ma dall’altro lato del telefono non c’era una pizzeria, bensì il 112. La telefonata l’ha fatta un bambino di dieci anni che vive in provincia di Latina, in casa con un padre violento che stava aggredendo la madre e i fratelli.

Lo hanno raccontato lunedì al Conservatorio della città pontina il questore Fausto Vinci e il comandante provinciale dei carabinieri Christian Angelillo, ospiti di un evento dedicato a Carla Gatto a cui ha preso parte anche il figlio Gino Cecchettin.

L’operatore della centrale operativa ha colto la richiesta d’allarme e chiesto al piccolo se era in pericolo ma alla sua domanda non è arrivata risposta, si sentivano solamente, in sottofondo, urla e rumori di colluttazione.

A quel punto l’operatore ha geolocalizzato il dispositivo e inviato una pattuglia dei carabinieri all’indirizzo rilevato.

L’uomo è stato arrestato mentre era ancora intento ad aggredire la moglie e i figli. Per lui è scattata la denuncia per maltrattamenti in famiglia, è stato inoltre raggiunto da un provvedimento urgente di allontanamento da casa.

Non era il primo tentativo del bambino di cercare aiuto. In precedenza il piccolo aveva chiamato il 112, restando in silenzio nella speranza che qualcuno capisse la gravità della situazione. Quelle chiamate non erano state interpretate correttamente. La svolta è arrivata quando il piccolo ha deciso di utilizzare la frase in codice. Una frase che ha permesso agli agenti di arrestare l’uomo violento.