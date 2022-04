L’attacco finale della Russia all’Ucraina, ultimatum a Mariupol VIDEO

Bombardamenti sul fronte Est

KIEV (UCRAINA) – Mosca ha lanciato la sua offensiva sull’Est dell’Ucraina.”E’ un inferno”, ha dichiarato il governatore della regione di Lugansk. “Iniziata la seconda fase dell’operazione speciale”, fa sapere il ministro degli Esteri russo Lavrov.

Ultimatum a Mariupol

A Mariupol la resistenza ucraina è asserragliata nell’acciaieria Azovstal . Mosca ha dato un ultimatum: “Deponete le armi”, è l’esortazione arrivata dal ministero della Difesa russo ai militari ucraini, come riferito dall’agenzia russa Interfax. “Basta a questa resistenza insensata – è il messaggio -, deponete le armi”. Il ministero della Difesa russo ha invitato Kiev a mostrarsi “ragionevole e a dare gli ordini corrispondenti ai combattenti per cessare la loro resistenza insensata”.

L’esercito russo sta attaccando lungo un fronte 480 chilometri in Ucraina orientale – da Kharkiv fino a Kherson e Mykolaiv passando per Lugansk e Donetsk – come parte della grande offensiva in quella che viene definita “una nuova fase della guerra”. Lo riporta la Bbc. Lo Stato maggiore di Kiev afferma che le forze russe stanno concentrando i loro sforzi per prendere il pieno controllo della regione di Donbass, a Est del Paese. L’armata di Mosca ha cercato di sfondare le difese dell’Ucraina lungo quasi tutta la linea del fronte, ha detto lo stato maggiore in una dichiarazione.

“Ma finora – ha spiegato l’amministratore militare regionale del Lugansk, Sergiy Gaidai – sono riuscite a passare solo attraverso due aree: la città orientale di Kreminna di cui hanno preso il controllo e un’altra piccola città”. Lo Stato maggiore ucraino ha riferito che i russi hanno iniziato a intensificare l’assalto su larga scala ieri concentrandosi sulle regioni del Donbass di Donetsk e Lugansk, con le forze che cercano di avanzare in diverse aree, anche dalla vicina regione di Kharkiv.