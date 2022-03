Lavoratori Oda in stato d’agitazione: l’appello al vescovo VIDEO

L'Opera Diocesana di Assistenza è commissariata da circa 5 anni ormai.

CATANIA. I lavoratori dell’ODA (Opera Diocesana di Assistenza) in stato di agitazione per il mancato pagamento degli stipendi di dicembre 2021, gennaio e febbraio del 2022.

A breve sarà chiesto un incontro con il nuovo Arcivescovo del capoluogo etneo Monsignore Luigi Renna.

Corrado Tabita Siena è il segretario del sindacato USB (Unione Sindacale di Base): “Assistiamo, attoniti, al silenzio in merito agli accrediti degli stipendi, a oggi, non corrisposti – dice Tabita Siena – e chiederemo con forza un incontro con il nuovo Arcivescovo Metropolita, Monsignore Luigi Renna, che di fatto è il datore di lavoro di tutti i dipendenti dell’ODA”.

L’Opera Diocesana di Assistenza è commissariata da circa 5 anni ormai.

“Nessuna comunicazione dal Commissario, Adolfo Landi, è arrivata ne ai lavoratori ne al Sindacato – continua Tabita Siena – e non possono essere i lavoratori a sostenere il fardello, problematico, dell’ODA”.

Lavoratori ODA in stato di agitazione da giorno 1 marzo.