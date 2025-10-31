Lavori al bosco verticale, petizione per verificare la presenza di amianto

Chiesto l'intervento del Comune. Ferrandelli e Alongi: controlleremo

PALERMO – Dalle macerie dell’ex palazzo del Monte dei pegni della Sicilcassa, in via Pasquale Calvi 13 a Palermo, dovrebbe sorgere, su progetto di privati, un edificio ad emissioni zero con tanto di bosco verticale ma, nel corso degli interventi di demolizione della vecchia struttura però, chi frequenta la zona, teme che tra le polveri ed il cemento possa nascondersi anche dell’amianto.

Così 84 genitori di alunni che frequentano la scuola Thomas More, che si trova nelle vicinanze, hanno sottoscritto l’altro ieri un documento inoltrato all’Arpa, alla polizia municipale e agli assessorati Ambiente e Igiene e salute pubblica, per chiedere di poter “verificare se i lavori di demolizione siano conformi per quanto attiene il rispetto degli standard prescritti a tutela della salute umana, effettuando, i dovuti accertamenti finalizzati a escludere che le polveri che originano dalla demolizione siano pericolose o nocive per la salute umana per l’assenza di amianto o di altri materiali potenzialmente cancerogeni”.

A farsi portavoce delle perplessità dei genitori, in particolare, è il papà di due alunne della scuola: “I nostri figli, durante la ricreazione, sono costretti a restare dentro l’edificio perché, uscendo, in cortile, temiamo che possano respirare delle sostanze nocive – dice Massimo Fedele – sopra i tetti delle macchine e sopra i marciapiedi, se si guarda bene, si possono osservare infatti le polveri, che sono in quantità considerevoli. La ditta che si sta occupando degli interventi di demolizione della struttura utilizza dei cannoni ad acqua per rimuovere le polveri ma, nel frattempo, noi non sappiamo di che sostanze si tratta, temiamo che possa esserci dell’amianto”.

Gli interventi di demolizione della struttura sono iniziati a fine estate. Qui, su progetto di privati, dovrebbe sorgere un palazzo a emissioni zero di idrocarburi, un po’ su modello del famoso bosco verticale di Milano. “Ci attiveremo per verificare che la demolizione non sia dannosa per i cittadini e per gli alunni della scuola – dicono gli assessori Fabrizio Ferrandelli e Pietro Alongi, rispettivamente all’Igiene e alla salute pubblica e all’Ambiente – in modo tale da poter tranquillizzare genitori e residenti”.