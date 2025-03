L’avvocato Motisi nominato console onorario del Regno di Eswatini

Unica rappresentanza diplomatica in Italia

L’avvocato Massimo Motisi è stato nominato console onorario del Regno di Eswatini con competenza su Palermo e sulla Sicilia.

Alla presenza di Thandazile Mbuyisa, high commissionary londinese, è stata inaugurata la sede del consolato in via Siracusa 7.

Il consolato onorario palermitano è al momento l’unica rappresentanza diplomatica in Italia del Regno di Eswatini, stato indipendente dell’Africa meridionale.

“Il mio sentito ringraziamento al Regno di Eswatini ed al governo italiano per avermi concesso l’exquatur; sarà per me un onore ed un piacere lavorare nei prossimi anni per rafforzare le relazioni diplomatiche, culturali, commerciali e turistiche tra il Regno di Eswatini e la Sicilia”, spiega Motisi.