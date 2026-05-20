“Le parole della legalità”: al via la XII edizione di Capaci di Crescere

Iniziativa di Fondazione Èbbene per il Contrasto alle Mafie

CATANIA Nel mese in cui ricorre l’anniversario della Strage di Capaci prende il via la XII edizione di “Capaci di Crescere”, l’iniziativa promossa da Fondazione Èbbene insieme a Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, Cooperativa Sociale Mosaico, Associazione C’era Domani Librino e Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo”, con il patrocinio del Comune di Catania e della Fondazione Falcone.

“Le parole della Legalità”

Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 8.30 al Polo Educativo “Villa Fazio” di Librino, presidio formativo e sociale del quartiere, con il supporto degli Hub della comunità educante di Librino, San Giorgio e Nesima, si svolgerà l’appuntamento centrale della manifestazione, nata per ricordare la Strage del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della Polizia di Stato Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

All’iniziativa parteciperanno centinaia di ragazzi provenienti dalle scuole catanesi e una rappresentanza delle istituzioni civili e militari della città, che apriranno l’appuntamento con una commemorazione attorno all’Albero Falcone.

“Le parole della legalità” è il tema scelto per questa edizione. Le mafie si nutrono di silenzi e utilizzano il linguaggio della violenza, della sopraffazione e della paura per esercitare controllo e intimidazione.

Usare le parole per contrastarle significa colmare i vuoti che producono riempiendoli di senso, sostituire la paura con la speranza e la violenza con la cura delle persone e dei luoghi. Da Sud a Nord, “Capaci di Crescere” rappresenta oggi una vera e propria rete contro le mafie, un percorso diffuso che continua a trasmettere alle nuove generazioni un messaggio preciso, la mafia si combatte ogni giorno, in ogni contesto, e la legalità nasce dalle scelte quotidiane.

Occorre quindi costruire un vocabolario comune e una grammatica condivisa che aiutino a comprendere e leggere la realtà, educando i giovani, e non solo loro, al coraggio, alla bellezza, all’accoglienza e soprattutto alla capacità di dire “no” alle mafie.

L’evento

L’evento riunisce in un grande cartellone iniziative finalizzate a coltivare una cultura della legalità attraverso attività laboratoriali creative, momenti dedicati alla visione, all’ascolto e alla condivisione di testimonianze e memorie legate al contrasto alla mafia, giornate di sport inclusivo, appuntamenti incentrati sul contrasto alla violenza di genere e percorsi costruiti attorno ai temi del rispetto reciproco, dell’inclusione e del senso di comunità.